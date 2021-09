A Alvinegra se viu pela primeira vez com a derrota, com um gol tomado aos cinco minutos do primeiro tempo, na Arena Plínio Marin

publicado em 28/09/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brEm partida válida pela quinta rodada da Copa Paulista, a Votuporanguense perdeu pela primeira vez no torneio, em casa, por 1 a 0, para a equipe do Botafogo-SP. Com um primeiro tempo “apagado” para a equipe Alvinegra, o elenco se viu de frente com a derrota por um gol tomado logo no início do jogo.A primeira grande chance da partida surgiu aos sete minutos, quando o Botafogo conseguiu se infiltrar na defesa da Votuporanguense, depois de muita insistência, o meia John passa pela marcação e faz a bola chegar a Luketa, que em jogada bem trabalhada, alçou bola para o atacante Rodrigo, que entrou na área, chutou sozinho e abriu o placar para o adversário.A resposta da Votuporanguense, porém, foi menos expressiva e surgiu aos 13 minutos. Quando em jogada construída pela lateral direita, o atacante Israel tenta chegar na área adversária mas é interrompido e ganha um lateral. Após isso, sem se encontrar, o CAV tenta um lançamento direto, mas sem sucesso.Depois, aos 15 minutos o Botafogo trabalhou com a bola pela esquerda, para chegar na defesa do CAV, Ariel consegue sair da marcação de Alan Lopes, dominou bem e bateu ao gol, porém a bola saiu pela linha de fundo.Votuporanguense seguiu sem se encontrar no jogo. Aos 24 minutos, a equipe do Botafogo tentou novamente chegar ao gol, que foi travado por um carrinho do zagueiro Eduardo Melo. Na sequência, os lances geraram ainda mais dois escanteios para a equipe adversária, que não foi feliz nas finalizações.No final do primeiro tempo, o Botafogo ainda tenta com um contra-ataque puxado por Rodrigo, que toca a bola para o Ariel e alça um bom cruzamento, mas ela ficou com o goleiro Talles.2º tempoA primeira grande chance do 2º tempo, por sua vez, foi da Votuporanguense, que voltou com uma nova atitude e passou a comandar a partida. Aos três minutos, após uma bola pela direita vinda de Alan Lopes, ele tentou de longe, mas a bola acabou sendo desviada no zagueiro adversário.Em seguida aos quatro minutos, o CAV desceu para a área adversária, em uma escapada da marcação, Lorran, tentou chegar ao fundo e em um chute direto a bola foi para a linha de fundo.A Votuporanguense voltou a fazer pressão, com 11 minutos em cobrança de falta de Ricardinho, a bola foi desviada e chegou para Lorran, que bateu com destino certo, mas a bola foi para o travessão. Em seguida, Murilo tenta no rebote, mas ela passa pela linha de fundo.Em cobrança de um escanteio, aos 27 minutos, a Votuporanguense perdeu mais uma grande oportunidade de empatar o jogo. Ricardinho alçou bola na área, que foi retirada por Diego Guerra e sobrou para Jeffinho, que bateu ao gol e a bola bateu na trave.Já sabendo que merecia o empate, o CAV não desistiu e aos 41 minutos, o atacante Lorran pressionou a equipe adversária em um belo chute na pequena área, a bola não entrou e foi desviada. A partida terminou com uma confusão geral, após um lance entre Ricardinho e Caetano.