Apresentaram-se ao clube o preparador de goleiros Murillo Gama, o fisioterapeuta Allan Ferreira e o roupeiro Thiago Tucci

publicado em 31/08/2021

O preparador de goleiros Murillo Gama, o fisioterapeuta Allan Ferreira e o roupeiro Thiago Tucci se apresentaram a Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense trocou parte de sua comissão técnica e também do departamento médico. Apresentaram-se ao clube o preparador de goleiros Murillo Gama, o fisioterapeuta Allan Ferreira e o roupeiro Thiago Tucci, para a continuação da temporada.

O preparador Murillo Gama, tem 32 anos e estava atuando no clube chinês Beijing Sanyi, antes de chegar à votuporanguense. Atuou também pelo Corinthians (CT Penápolis), no Ituano e também no Penapolense.

“No trabalho com os goleiros, priorizo alguns fatores dentro dos aspectos técnico, físico e tático, como: boa leitura no posicionamento dentro do gol e fora dele como uma "linha", jogo eficiente com os pés, velocidade nos reposicionamentos, bom comando de voz nas orientações e refinamento dos fundamentos técnicos. Além disso, no aspecto comportamental, o comprometimento e respeito são fundamentais”, explicou Murillo em entrevista exclusiva ao A Cidade.

Animado, ele disse que a expectativa é a de realizar da melhor forma possível o trabalho. “Desenvolver sistemas de eficiência e aperfeiçoamento de treinamento de goleiros no clube desde o profissional até as demais categorias que possam ser implantadas e, assim, contribuir no alcance dos objetivos os quais o CAV possui dentro do seu planejamento”, completou.

Em entrevista, o recém-chegado fisioterapeuta, Allan Ferreira, de 23 anos, vai para a sua primeira passagem em clube profissional. “Trabalhei em clínica, academias e atendimento home care. Antes de formar, tentei a vida de atleta, atuando pelo América, Rio Preto, Matonense, Novorizontino e pela Votuporanguense”, contou.

Sobre expectativas e o lançamento de seu trabalho no contexto esportivo, Allan disse que está animado com o projeto da Votuporanguense. “A prioridade no trabalho e colaborar com os atletas e com o clube, dando condições de atuarem com qualidade e minimizar as possíveis lesões, e recuperá-los o mais rápido para que possam retornar com segurança. Aqui é um clube sério com um grande projeto, o que dá mais ânimo pra trabalhar e buscar o crescimento profissional”, disse.