Matheus Ribeiro, de 21 anos, que vem do elenco do Goiás, chega para iniciar a pré-temporada junto aos jogadores da Alvinegra

publicado em 10/08/2021

O zagueiro Matheus Ribeiro, de 21 anos, vem do Goiás e será o novo reforço da Votuporanguense para a Copa Paulista (Foto: Reprodução/Goiás)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense apresentou nesta terça-feira (10) um zagueiro como reforço para iniciar os treinos na pré-temporada. Matheus Ribeiro, de 21 anos, vem do elenco do Goiás para compor as linhas de defesa da Alvinegra na disputa da Copa Paulista.A informação foi revelada com exclusividade pelo diretor executivo de futebol, o Diego Cope, em entrevista no programa de esportes da Cidade FM, o Bola em Jogo. Segundo ele, o atleta vem por meio de um empréstimo. “É um zagueiro muito promissor, 21 anos e vem para recompor também. Por mais que a gente perdeu a dupla titular, estamos bem servidos”, disse.O atleta é cria das categorias de base do Botafogo-SP, foi atleta do Goiás, passou por meio de empréstimo no América-RN e veio para a Votuporanguense. “Ele estava no América, mas quando soube da oportunidade de vir para a Votuporanguense, quis acertar na hora”, completou.Cope disse que todas as contratações são pontuais e que todos os atletas que chegam ao elenco chegam para recuperar as perdas que o clube teve. “São peças que a gente sabe que não vai sentir o peso da divisão e jogar com esses atletas. Foi uma composição que a gente fez, em cima das nossas perdas. Não foram contratações aleatórias, são todos que chegaram e já conhecíamos”, completou Cope.Dentro disso, Diego disse que o setor defensivo já não é mais uma preocupação para a diretoria. “O setor defensivo não é nossa preocupação, até porque renovamos com o Léo Cunha e trouxemos o Felipe Saturnino, que também é um lateral que já é mais rodado, jogou Paulistão, estava no Brasil de Pelotas jogando Série B e o Gaúcho da 1ª divisão”, finalizou.