publicado em 04/08/2021

Obras das quadras esportivas instaladas no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” avançaram e devem ser entregues neste ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de mais de um ano de obras e de um investimento de R$ 2,3 milhões, a construção de duas quadras poliesportivas e arquibancadas para mais de 1,8 mil pessoas no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” entraram na reta final e, conforme a Prefeitura de Votuporanga, devem ser entregues até o fim do ano. À época de seu lançamento, as quadras geraram questionamentos por serem implantadas em uma área a quase 2km do perímetro urbano.

De acordo com o projeto, a obra contempla duas quadras que estão sendo concretadas e que totalizarão 3.053,21 m² de área de piso. Farão parte das quadras, tabelas móveis de basquete, traves para futebol de salão, postes com rede para vôlei, guarda-corpos e alambrados, que também estão em execução. Já a arquibancada, executada em 100%, terá 993,76 m² de área construída com capacidade para acomodar 1.878 pessoas.