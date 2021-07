O técnico da Votuporanguense disse que será um novo contexto para avaliar e trabalhar com o elenco para a nova temporada

publicado em 07/07/2021

O técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, relatou as dificuldades dos adversários que disputarão a primeira etapa da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Difícil e complicado. É como o técnico da Votuporanguense e estreante na Copa Paulista, Rogério Corrêa, avaliou o grupo e os adversários que a Alvinegra irá enfrentar na disputa da primeira fase da Copa Paulista.Em entrevista exclusiva ao, o treinador disse que o campeonato será disputado em um novo contexto e exigirá um trabalho redobrado de toda comissão, afinal, é a primeira vez que irá encarar a competição."Achei um grupo complicado, difícil, onde nós já sabemos que o torneio junta níveis da A1, A2 e A3. Então vai ser totalmente diferente do nosso contexto que estávamos acostumados, vamos precisar de um pouco mais de atenção e trabalho para poder fazer uma boa competição", disse.Para encarar o novo desafio, Corrêa já lançou grandes expectativas e disse que espera voltar a realizar os feitos com a Votuporanguense, como na Série A3. "Minha primeira vez que disputo a Copa Paulista, a expectativa é grande de fazer um bom trabalho como nós fizemos na A3, mesmo que o Acesso lá não veio, mas o trabalho foi bem feito, melhorar a cada dia mais e colocar o CAV lá em cima", completou.Sobre a competição, Rogério destacou o formato em que será realizada e como os jogos de turno e returno podem colaborar com a criatividade no desenvolvimento dos atletas. "Gostei do formato da Copa Paulista, achei interessante. Você faz jogos dentro e fora, classificando os dois melhores e depois no mata-mata vai ter pênalti, acho que isso é legal para poder estimular os jogadores com mais personalidade e criatividade. A competição vai ficar bem acirrada", relatou Corrêa.Em relação a possibilidade de se levar dez atletas para o banco de reservas, que inclusive foi proposto no Conselho Técnico pela equipe de Votuporanga, Rogério Corrêa falou que a decisão abre um leque de possibilidades para se realizar as alterações e a oportunidade de levar ainda mais atletas para o campo."Acho que isso foi uma decisão muito válida pela Federação e esperamos que no próximo ano com as competições do Campeonato Paulista possa ser assim", finalizou.