Do plantel que disputou a A3, 13 contratos vencem entre esta terça-feira (8) e dia 15, mas diretoria corre para renovar pelo menos dez deles

publicado em 07/06/2021

Pelo menos dez atletas, dos que terão contrato encerrado nesta semana, devem renovarpara apermanência na Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a derrota para o Primavera e o fim do sonho do acesso, os atletas e comissão técnica da Votuporanguense se reapresentaram na segunda-feira (7), na Arena Plínio Marin. A diretoria dispensou todos para uma espécie de “férias” e inicia agora a preparação para a Copa Paulista, que deve começar em agosto.Em levantamento feito pela reportagem do, aponta que os contratos de 13 jogadores do elenco vencem entre esta terça-feira (8) e o dia 15. Dentre eles o artilheiro do time, Gabriel Barcos, os titulares da zaga, Eduardo Melo e Guilherme Café, além de Lucas Mineiro, Léo Santos, Léo Cunha,Lorran, Índio, Paulo Henrique, Ricardinho, o goleiro Talles e o atacante Thales Tim.Em entrevista exclusiva o diretor de futebol do clube, Diego Cope, disse que as conversas com as atletas já estão adiantadas e que pelo menos dez jogadores devem renovar o contrato.Segundo ele, a intenção é oferecer uma continuidade de trabalho para disputar a Copa Paulista e também, preparar em longo prazo, para a Série A3 do ano que vem.“A gente passou a manhã inteira, em conversa com os atletas, comissão técnica, algo que já vinha definindo quem que ficaria ou não no elenco. Então começamos os contatos com a renovação. Desses 13 atletas que encerram o vínculo amanhã, já tem encaminhado boa parte da permanência deles no clube”, disse o diretor.A diretoria guardou a sete chaves, no entanto, o nome dos três possíveis atletas que podem sair do elenco.Os demais atletas da Alvinegra, que atuaram no plantel nesta temporada na Série A3 têm contrato com o clube a longo-prazo, como é o caso do volante Jair, que renovou com a Alvinegra no meio da temporada para até 2024.