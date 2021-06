A jovem completou 12 anos na semana passada, estendeu seu bandeirão Alvinegro, colocou a sua camisa e festejou a nova idade como se estivesse na Arena Plínio Marin

publicado em 28/06/2021

No fim de semana, Isabela da Silva Savoine comemorou seus 12 anos com a Votuporanguense como tema (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA comemoração do aniversário da pequena Isabela da Silva Savoine foi marcada por uma de suas paixões: o Clube Atlético Votuporanguense. A jovem completou 12 anos na semana passada e junto de sua família, ela estendeu seu bandeirão Alvinegro, colocou a sua camisa e como se estivesse dentro da Arena Plínio Marin festejou a nova idade.Ao lado de sua mãe Juliana Caris da Silva Savoine, seu pai Ricardo Augusto Savoine e a irmã Mariana da Silva Savoine, Isabela soprou as velinhas no último sábado (26) e em entrevista exclusiva ao, ela falou sobre o amor ao time da cidade. “Todos da família acompanham os jogos do CAV, isso passou de geração para geração do meu avô, para o meu pai, até chegar a mim. Meus tios também acompanhavam, junto do meu pai e meus avôs”, disse Isa.Ela disse que comemorar o aniversário com a Alvinegra como tema sempre foi um sonho e que finalmente conseguiu realizá-lo. “Eu sempre quis fazer um aniversário com o time e eu consegui realizar meu sonho, sempre fui apaixonada pela Votuporanguense. Sou da época que a gente cantava o ‘ziriguidum’, sempre gostei e eu me sinto feliz”, completou.A torcedora fiel relatou que durante as temporadas e jogos em que acompanhou a Votuporanguense, o ano de 2015 ficou marcado e o atacante Brunão foi seu jogador favorito. Já na campanha deste ano, Isabela disse que o artilheiro Gabriel Barcos foi seu favorito.“O Brunão era para mim o melhor jogador, sempre entrei com ele no estádio. Tenho foto com ele e também já tenho com o Barcos”, falou a torcedora.Isabela disse ainda que ficou muito triste com eliminação nas semifinais do campeonato. “Fiquei chateada, querendo ou não a gente esperava a vitória. Mas eu estou muito ansiosa para ver a Votuporanguense de novo entrando dentro daquele estádio, ganhando e fazendo o que eles são capazes”, finalizou.