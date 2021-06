O plantel comandado por Ademir Fesan está concentrado e trabalha em busca da vitória na partida desta quinta-feira (3) contra a Votuporanguense

publicado em 02/06/2021

Plantel de Ademir Fesan joga hoje focado em conquistar a vitória dentro de casa, no estádio Ítalo Mário Limongi (Foto: Sandro Rodrigues/EC Primavera)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe de Indaiatuba está focada no seu objetivo, que é a classificação e a conquista do acesso para a Série A2. Para isso, o plantel comandado por Ademir Fesan está concentrado e trabalha em busca da vitória na partida desta quinta-feira (3) contra a Votuporanguense, que joga em casa, no estádio Ítalo Mário Limongi.Em entrevista exclusiva ao, o técnico Ademir disse que já organiza taticamente a equipe, com a análise de seu adversário e em cima dos possíveis erros que a Alvinegra pode oferecer.“São jogos seguidos com viagem entre eles, o trabalho éorganizar a equipe pensando no adversário. A perspectiva é jogar para ganhar, no jogo quem entra sempre quer ganhar”, disse ele.O técnico analisa que o jogo será regulado pelas oportunidades que serão oferecidas em campo e de como cada atleta irá aproveitar as situações para sair vencedor da partida. Pelo regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol), o Primavera tem que ganhar pelo menos um jogo para conquistar a classificação e a Votuporanguense joga por dois resultados iguais.“Óbvio que as duas equipes querem isso e quem tiver as melhores oportunidades e aproveitá-las melhor vai sair vencedor. Então, o objetivo é sempre a vitória. O foco é sempre esse não tem outro. Isso porque a equipe, segundo o regulamento da Federação, nos obriga a ganhar pelo menos um jogo”, finalizou.