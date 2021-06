Entre jogadores com idade mais avançada a diretoria prefere optar pelos mais novos

publicado em 09/06/2021

O presidente Caskinha afirmou que agora o clube opta por atletas mais novos (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDesde o início do ano, com o novo projeto a diretoria da Votuporanguense vem inovando com a filosofia do clube. Diferente não seria no processo de contratação dos atletas para defender as cores da Alvinegra. O presidente Caskinha afirmou que agora o clube opta por atletas mais novos.Em entrevista, o cartola explicou que são dois, os pilares para que as contratações sejam efetivadas. O primeiro é o pilar financeiro, isso porque o clube se manteve nessa temporada com uma das folhas mais baixas do campeonato.Depois é levado em conta a idade do jogador, segundo o presidente, entre jogadores com idade mais avançada a diretoria prefere optar pelos mais novos. “Tivemos jogos que disputamos com atletas com a media [de idade] com 22 e outros 21. Isso porque tinha o Paulo Henrique com a idade um pouquinho avançada, o Ricardo e o Barcos”, disse.