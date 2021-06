Marcos Ribeiro de Oliveira, mais conhecido como Marcos Tipo lançou o seu livro, com uma biografia narrando sua trajetória em busca de um sonho

publicado em 08/06/2021

Marcos Tito lançou seu livro sobre o mundo do futebol em que atua, contando sua história de vida e carreira no esporte (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo caminho da superação, a história de um dos principais managers do futebol. Marcos Ribeiro de Oliveira, mais conhecido como Marcos Tipo lançou o seu livro, com uma biografia narrando sua trajetória em busca de um sonho. As paginas de os “10 mandamentos do futebol” buscam continuar a inspirar os jovens atletas a lutarem por suas ambições.Motivos para desistir não faltaram na trajetória, principalmente, ao levar em conta o contexto baixa renda em que vivia. De origem humilde, sempre carregou dentro de si o anseio de ser jogador de futebol, destino esse, que acabou tomando outras proporções, até maiores do que se pudesse imaginar.“A minha paixão pelo futebol veio de família, com destaque ao meu primo Ailton que jogou no Santos, além de vários outros parentes atletas. O trabalho começou a render bons resultados e foi assim que começaram a enxergar que eu era bom para indicar os atletas e poderia me destacar como olheiro”, disse Marcos em entrevista exclusiva à Cidade FM.Seu antigo desejo ganhou forma, não com a bola nos pés, e sim ajudado outros garotos a concretizarem o sonho em comum, se tornando empresário de jogadores que hoje atuam na linha de frente em grandes times.Em entrevista, Tito falou que craques como Rafael Carioca (ex-Grêmio), Carlos Eduardo (Seleção e ex-Grêmio); Lucas Veríssimo (Benfica de Portugal e Seleção); Mayson, ex-Grêmio; Zeca (ex-Santos); Daniel Guedes (ex-Santos), entre outros nomes que hoje se destacam na Europa.Como empresário da bola conheceu vários países como Rússia, Alemanha, Suíça, Portugal, França, Holanda, Itália, Espanha, entre outros. Atualmente, ele administra a carreira de mais de 30 atletas entre Brasil e Europa e também a sua marca própria de roupas e acessórios, a Black Tito.