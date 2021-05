Com o Departamento Médico vazio e sem nenhum jogador pendurado por causa de cartão, o Fantasma chega a Votuporanga com força máxima

publicado em 24/05/2021

Esporte Clube Primavera, adversário do CAV na partida de hoje, vem com força máxima em busca de uma vaga no G4 (Foto: Lucas Rato/Primavera)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO time do Esporte Clube Primavera está completo para a disputa desta terça-feira (25) contra a Votuporanguense. Com o Departamento Médico vazio e sem nenhum jogador pendurado por causa de cartão, o Fantasma chega a Votuporanga com força máxima para tentar manter a invencibilidade de cinco jogos e conseguir uma vaga no G4.A informação foi confirmada com exclusividade aopela assessoria do Primavera, na segunda-feira (24). A escalação ainda não foi revelada e poderá ter algumas modificações, mas o técnico Adenir Ferreira terá todo o plantel à sua disposição.O clube está na 6ª posição, apenas um ponto atrás da Votuporanguense e vem de duas vitórias consecutivas, e outros três empates. Já pensando na segunda etapa do torneio, com a classificação adiantada, a assessoria disse ainda que o clube não pretende contratar jogadores para a fase de mata-mata.