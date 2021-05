O atacante Murilo Oliveira desencantou e marcou seu primeiro gol pela Votuporanguense

publicado em 08/05/2021

Murilo declarou sua felicidade, em uma entrevista exclusiva a Cidade FM no pós-jogo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante Murilo Oliveira desencantou e marcou seu primeiro gol pela Votuporanguense. Após o corte do lateral Léo Cunha, o jogador ficou livre na área e depositou a bola no fundo da rede, aos 32 minutos do 1º tempo.Murilo declarou sua felicidade, em uma entrevista exclusiva a Cidade FM no pós-jogo. Além de ter treinado incessantemente para esse momento, decidiu ainda marcá-lo com a comemoração em homenagem a vinda de seu filho José Felipe.“Estou muito feliz, porque eu venho buscando esse gol desde o primeiro jogo. Tive uma felicidade imensa em saber que vou ser pai, queria fazer esse gol para homenagear meu filho, José Felipe, que está vindo ai. Muito feliz por ter feito e pela oportunidade de ter ajudado a Votuporanguense”, disse o atacante.Mesmo com o empate e o resultado que tirou a liderança de 30 minutos, conquistada pelo elenco, Murilo relatou que o time merecia ter saído com a vitória, com as oportunidades criadas.“Futebol é assim, se der uma bobeira acaba acontecendo. Mas estamos felizes, porque jogamos contra o líder, foi um grande jogo e sabemos que foi o melhor. Melhorar no final de jogo, com cabeça para conseguir as vitórias que são importantes para gente”, completou.