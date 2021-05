Atacante Leandro Love e o zagueiro Nino foram demitidos por justa causa pela diretoria na última semana

publicado em 03/05/2021

Atacante Leandro Love e o zagueiro Nino foram demitidos por justa causa pela diretoria na última semana (Foto: Reprodução/Facebook)

Contratados com status de "estrelas" para formar a espinha dorsal do Rio Preto na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista, o atacante Leandro Love e o zagueiro Nino foram demitidos por justa causa pela diretoria na última semana.O motivo: eles se negaram a ir para o jogo contra o Bandeirante, de Birigui, na última terça-feira (27), depois de receberem marmitas para jantar horas antes da partida. O supervisor de futebol, Carlos Guerreiro, foi quem avisou aos atletas do deligamento, logo que ambos deixaram o estádio Anísio Haddad.Para os jogadores, o problema de servir marmitas no vestiário tem a ver com higiene. "Nunca vi isso na minha vida. Falta de respeito com o profissional e quebra até medidas de higiene da vigilância sanitária, pode dar problemas. Onde já se viu comer onde tem chuteiras", disse Love, que foi revelado nas categorias de base do Jacaré no início dos anos 2000, tendo rodado diversos clubes do Brasil e do exterior. Ele jogou no Japão, na Austrália e na Angola. "Refeição tem de ser feita em refeitório, não somos bichos. Nos 16 anos como profissional, não passei por uma situação como essa. Por isso resolvi não ir para o jogo", emendou.O duelo contra o Bandeirante teve início às 22h e os atletas chegaram aos vestiários por volta das 18h30, onde encontraram as marmitas e os respectivos saquinhos com salada em uma mesa. Os dois jogadores se negaram a assinar a rescisão contratual por justa causa e prometem buscar seus diretos na Justiça do Trabalho.Love fez o gol da vitória sobre o Votuporanguense, na estreia, também jogou contra Penapolense e Nacional, antes da paralisação do futebol, em 15 de março. Os dois atletas estavam relacionados para o duelo da retomada, mas se sentiram desrespeitados com a atitude da direção."Em plena pandemia, com todos se cuidando, com esse vírus matando tantas pessoas e nós somos tratados assim", disse Nino. "Todos ficaram revoltados, mas eu e o Love nos recusamos a prosseguir com isso. E para nossa surpresa, nessa semana, após reclamarmos, fomos mandados embora por justa causa", completou o jogador."Falamos com o técnico João Santos, com o as meninas que cuidam do estádio, mas ninguém se responsabilizou por aqui. E ele [presidente José Eduardo Rodrigues] também não apareceu para falar com a gente", emendou Nino.O presidente José Eduardo Rodrigues foi procurado pela reportagem, mas não atendeu à ligação para comentar sobre a demissão dos jogadores e o motivo da refeição ser feita nestas condições.**Com informações Diário da Região