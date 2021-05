Com o fim da obrigatoriedade por conta da nova regra, a Votuporanguense, poderá voltar a jogar na Arena Plínio Marin

publicado em 07/05/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou o detalhamento das três próximas rodadas do Campeonato Paulista A3, e a novidade é que os jogos da divisão poderão voltar a ser disputados no período da tarde. A Votuporanguense, portanto, poderá voltar a jogar na Arena Plínio Marin.De acordo com o novo decreto do governo do Estado de São Paulo e autorizado pelo Ministério Público, a partir da segunda-feira (10), os jogos já podem ocorrer às 15h e 17h, com o fim da obrigatoriedade por conta da nova regra.Com isso, a Votuporanguense poderá jogar a partida contra o Capivariano na quarta-feira (12), na Arena Plínio Marin, a partir das 15h.