publicado em 12/05/2021

Treinador Rogério Corrêa fez sua analise técnica da partida diante do Capivariano nos microfones da Cidade FM (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós mais um empate, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, fez sua analise técnica da partida diante do Capivariano nos microfones da Cidade FM e relatou a dificuldade da partida, devido ao momento de definição do campeonato, que tornaram os jogos mais disputados.Segundo o treinador, a equipe de Votuporanga não emplacou um bom primeiro tempo. Ele ainda relatou que os atletas criaram poucas oportunidades e que durante o segundo tempo, a Votuporanguense perdeu chances claras de gol.“Gols inacreditáveis que perdemos. Então, pagamos um preço em um momento em que não foi legal do jogo. Mas continuamos o trabalho, que vem sendo bem feito, são nove jogos de invencibilidade. Os garotos vêm de cinco vitórias e quatro empates. Agora é treinar e recuperar o máximo possível para poder ir forte para o jogo de sábado”, relatou Corrêa.Sobre o gol do adversário no final do segundo tempo, Rogério declara mais uma vez o desacerto dos detalhes que ocorrem no futebol. “Acontece muita coisa dentro de campo que às vezes foge dos olhos do torcedor, de todos. Ali no finalzinho, uma bola na área, uma coisa trabalhada, que foi analisado durante a semana, ainda mais que o Correa é um excelente batedor de falta. Acabou acontecendo. Tem coisas que não tem como explicar nesse momento. Mas isso será de analise nossa semana, para que possa acertar e não acontecer mais esse tipo de erro”, finalizou.