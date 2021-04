A aposta foi revelada pelos atletas em uma live realizada pelo clube

publicado em 26/04/2021

Felipinho e Cortez revelaram aposta durante "live" organizada pelo clube por assistência contra a Votuporanguense (Foto: Divulgação/Comercial)

Para três jogadores do Comercial a partida de hoje contra a Votuporanguense terá um "peso" um pouco maior. Amigos de longa data, o lateral-esquerdo Cortez, o atacante Felipinho e o goleiro Max Muralha apostaram um 'milk-shake' por uma assistência contra a Alvinegra logo mais, às 20h.A aposta foi revelada pelos atletas em uma live realizada pelo clube. De acordo com Felipinho, existe até uma "aposta" vigente caso o goleiro, elogiado pelas precisas reposições de bola, consiga dar uma assistência."A gente já tem até uma jogadinha juntos de saída rápida, que ele quebra mais ou menos a bola. Se ele me der uma assistência eu pago um milk-shake para ele", revelou Felipinho.Como bons amigos,Cortez e Felipinho também travam duelos pessoais durante os treinamentos. Segundo o lateral, o "sonho" do atacante é conseguir driblá-lo, mas o defensor garante que ou passa a bola ou a perna do companheiro."O Felipinho fala que o sonho dele é tentar uma jogada e passar por mim [no treino], mas eu digo para ele tentar a sorte. Ele sabe como funciona ali", brincou.Os amigos comercialinos tentarão cumprir a aposta dos milk-shakes contra o Votuporanguense hoje. A partida, que acontece em Mirassol, está marcada para às 20h, na retomada da Série A3 do Paulista.