O elenco dá boas vindas ao goleiro Charles Dikens Leite Albuquerque, de 28 anos, após a saída de João Vitor

publicado em 23/04/2021

Goleiro Charles, de 28 anos, chega na Votuporanguense após a saída de João Vitor, arqueiro que foi jogar pelo Tombense (MG) (Foto: Divulgação/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) anunciou ontem pela manhã a única contratação feita às vésperas do retorno da série A3. O elenco dá boas vindas ao goleiro Charles Dikens Leite Albuquerque, de 28 anos, após a saída de João Vitor, arqueiro que foi jogar pelo Tombense (MG), time da série C do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Charles vem por meio de um empréstimo com o clube Grêmio Osasco. O goleiro, natural de Sumaré, foi revelado nas categorias de base do Paulínia, passou ainda pela Ponte Preta, São Caetano, Bragantino, SEV Hortolândia, Grêmio Osasco e Caldense, onde chegou as semifinais do campeonato Mineiro e também disputou a série D do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do CAV, Charles disse que quer colabora com a continuidade do clube na A3. “A expectativa é muito boa, to muito feliz, o CAV tem uma estrutura muito boa e espero estar contribuindo para o Clube da melhor maneira possível”, disse ele.

Com o prazo de contratações prorrogado foi o que permitiu a chegada do reforço do atleta vem para somar a posição às vésperas do campeonato. “A única contratação nossa hoje, é a do goleiro, porque nós estamos muito satisfeitos de elenco”, disse o diretor de futebol da Votuporanguense, Diego Cope, em entrevista exclusiva à Cidade FM.

O cartola do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, também disse em entrevista que não houve mais novas contratações, pois, o elenco está bem servido nas mais diversas posições.

“A reposição que nós poderíamos fazer de alguma contratação ia ser em cima de alguma posição que a gente poderia ter uma carência e reforçada. Agora, é pelo fato do campeonato ser curto e se você tiver um atleta com uma pequena lesão você o perde por quatro ou cinco jogos. Ás vezes uma contratação pode ser feita em cima de uma lesão”, explicou.

FICHA TÉCNICA

Nome Completo: Charles Dikens Leite Albuquerque.

Apelido: Charles

Posição: Goleiro

Idade: 28 anos

Altura: 1,85M