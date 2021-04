O atacante disse que a Votuporanguense, assim como outros grupos, tem usado positivamente o tempo de paralisações da A3

Atacante da Votuporanguense, João Marcos, disse que tempo foi importante para preparação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense e os times da série A3 continuam aguardando uma posição oficial sobre a continuidade do campeonato, que deve ser divulgada até o fim desta semana. Os treinos continuam e o atacante João Marcos, figura presente nos jogos antes da paralisação, falou em entrevista exclusiva ao, sobre a perspectiva para a sequência do campeonato.Com a volta dos jogadores que se recuperaram da Covid ou por contusões, mais os novos atletas, João Marcos relata que o time está bem servido em todas as posições e organizados para a possível continuidade do campeonato. Na posição, João disputa frente com Lorran, Murilo, Léo Santos e o também recém chegado Barcos.“O nosso elenco está bem servido não só no ataque, mas em todas as posições. A gente vê nos treinamentos que tem sido de dedicação e comprometimento de todos, cada um buscando seu espaço e tenho certeza que isso só favorece a Votuporanguense. Aquele que o professor Rogério escolher para jogar, vai estar bem preparado para desempenhar a melhor função dentro do campo", explicou.Com essa pausa, o atacante não dispensou ao falar palavras de ânimo e positividade, pois segundo ele, por mais que os atletas sintam falta dos jogos o tempo foi suficiente para preparação de todo o elenco.“Nosso time vinha sim em umacrescente, com essa pausa todo mundo retornou de lesões ou Covid e que por mais que vínhamos bem, agora estamos mais preparados para esta sequência do campeonato. Por mais que tenha esse lado ruim de não estar tendo jogos, temos que pensar positivo que todos se recuperaram e estão bem para essa sequência de jogos, nosso time vai estar bem preparado”, completou.Aguardando o reinicio da competição, a previsão é que até hoje possa sair, ao menos, alguma posição da FPF (Federação Paulista de Futebol) após apelo ao Ministério Público e Governo do Estado de São Paulo.Se confirmado os jogos da série A3 para próxima semana, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) encara o Comercial de Ribeirão Preto, em Votuporanga na Arena Plínio Marin, caso os jogos possam acontecer no período diurno.