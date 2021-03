Para o treinador, resultado veio de uma sequência de trabalho

publicado em 13/03/2021

Rogério Corrêa gostou do que viu em campo e parabenizou seus atletas (Foto: Divulgação CAV)

Franclin Duarte

Em coletiva de imprensa, no final do jogo deste sábado (13), o treinador da Votuporanguense, Rogério Corrêa, dedicou a vitória aos torcedores e disse que o resultado positivo veio diante de uma sequência de trabalho feito com os jogadores.

O técnico parabenizou os jogadores pela entrega dentro de campo e que agora já está pensando no próximo adversário.

“Primeiramente quero parabenizar o torcedor que neste momento que estamos vivendo está sentindo falta de comemorar essa vitória. Essa vitória eu dedico ao torcedor, a todos os familiares, não só dos jogadores e de nós da comissão, que estão em casa torcendo e vibrando junto. A vitória veio de acordo com o trabalho, a sequência do trabalho em acreditar no dia a dia e fico muito feliz com essa vitória e mais ainda porque eles buscaram o jogo todo para alcançar essa vitória. Agora é poder descansar nesta volta e já pensar no próximo adversário”, disse.

Sobre a paralisação do futebol diante da fase emergencial do Plano São Paulo, Rogério disse que não irá atrapalhar o trabalho e até pode ajudar no entrosamento.