publicado em 04/03/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFoi apresentado na manhã desta quinta-feira (4) o novo uniforme da Votuporanguense para toda a temporada 2021. O material esportivo é confeccionado por uma das patrocinadoras do time, a empresa Poly Sport.O uniforme, em duas versões, mantém a tradição do preto e branco e sua estreia está prevista para acontecer logo no início do Paulista A3. As parcerias do CAV, guaraná Poty, Café Terra Nobre, Physicus, HSA, Converd, Siamar, Bet Certo e Grupo Garfus são destaques nas novas camisas.