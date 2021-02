Técnico da Alvinegra, em avaliação após o amistoso, disse que o time que jogou como titular pode ter muitas mudanças até a estreia

publicado em 16/02/2021

Técnico Rogério Corrêa fez uma avaliação positiva sobre odesempenho da equipe no primeiro jogo-treino (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois do primeiro desafio em campo do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), o técnico Rogério Corrêa avaliou a situação de combate do elenco e reafirmou que as “camisas estão pro ar”, o que significa que podem ter mudanças com o decorrer dos dias da pré-temporadaaté a estreia, em março.O time titular elencado para a primeira partida diante do Grêmio Novorizontino, no último sábado (13) foi: Talles, Maicon, Buiate, Paulo Henrique e Eduardo Melo; Ricardinho, Índio, João Marcos, Lorran, Léo Santos e Carlos Eduardo, conjunto que empatou em 1 x 1,em dois tempos de 25 minutos.O primeiro gol do jogo foi marcado pela equipe adversária com o atacante Guilherme Queiroz. O CAV buscou o empate minutos depois com Lorran, atacante que veio do Bangu-RJ.Na segunda parte do jogo, foram colocados em campo os reservas e os garotos da base, para mais um tempo de 30 minutos, em que foram analisadas as características de cada jogador. Segundo o técnico, issofoi para ajudar no dia a dia de trabalho, pois a garotada estava parada por conta da pandemia.Pela Votuporanguense, nessa segunda etapa do treino, entraram em campo: Kevin, Hugo, Diogo, Melo, Israel, Jair, Abraão, Diniz, Jean, Lucas Mineiro e Dentinho. A equipe acabou levando dois gols e não conseguiu marcar nenhum.O técnico disse ainda que, após o jogo, eles buscam acertar os pontos negativos e melhorar para as próximas partidas, com o Monte Azul, participante da A2 do Paulista, amanhã, e contra o Mirassol da Série C do Brasileiro e A1 do estadual, no próximo sábado (20). “Acho importante na nossa pré-temporada fazer esse tipo de jogo, até para os atletas se entrosarem em meio de campo”, disse Corrêa.Apesar dos erros individuais, que são normais no início da pré-temporada de amistosos, o técnico avaliou positivamente a agressividade do grupo em campo.“Acho que de positivo foi a agressividade da equipe, jogando dentro do campo do adversário, no próprio CT do Novorizontino, isso no primeiro embate, com a equipe que foi teoricamente titular, que no dia a dia de trabalho até nossa estreia pode ter bastante mudanças”, disse.