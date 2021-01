O meio-campista Ricardo de Souza Silva, o conhecido capitão da Votuporanguense, volta ao clube para a temporada de 2021

publicado em 13/01/2021

Meia Ricardinho foi anunciado pela diretoria da Votuporanguense e irá o compor o elenco para a temporada 2021 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) está em fase de análises técnicas, conversas e negociações, tudo isso para a montagem do elenco que irá compor a Pantera na disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2021 e ontem mais um nome conhecido dos torcedores, o meia-campista Ricardinho, foi anunciado pelo clube.

Ricardo de Souza Silva é nascido em Votuporanga, atuou no Ulbra, Rio Preto, Marília, Joinville, Noroeste, Criciúma, Figueirense, Ceará e Mirassol e começou a sua carreira de atleta na escolinha de futebol amador SEV (Sociedade Esportiva Votuporanga).

Em outubro de 2017, o experiente meia foi apresentado pela primeira vez na Votuporanguense, como reforço para a disputa Campeonato Paulista da Série A2 e, posteriormente, atuou na conquista da Copa Paulista de 2018. Ele também fez parte do elenco que quase salvou a equipe do rebaixamento no ano passado.

Segundo Ricardinho, a expectativa para retornar ao campo é muito grande e a motivação pelo clube é o que move. “Expectativa é muito grande, merece todo respeito, toda atenção, toda motivação é nossa Copa do Mundo. Vamos nos preparar vivenciar cada momento, para poder fazer o melhor campeonato possível. A gente sabe que tem que lutar pelo acesso, mas a gente sabe que é um passo de cada vez, a gente vai buscar primeiro a classificação. O segredo é entrega total, dedicação total, principalmente na preparação depois nos jogos”, disse ele.