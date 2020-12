Stringari,em entrevista para a Cidade FM, disse que o grupo regionalizado seria financeiramente melhor para os times da região

publicado em 12/12/2020

Marcelo Stringari,em entrevista para a Cidade FM, falou sobre A3 e a esperança de um campeonato com grupo regionalizado (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Próximo do dia do Conselho Arbitral para a série A3 do Campeonato Paulista, que estava previsto para acontecer anteontem, e agora será na próxima segunda-feira (14), às 10h, o presidente do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Marcelo Stringari, espera que durante a reunião os clubes priorizem o chamado grupo regionalizado.

Segundo o cartola da votuporanguense, com a regionalização as despesas serão menores, o que ajudaria muito financeiramente os clubes da região com suas despesas, como viagens e estadias em hotéis, principalmente com as incertezas que cercam todos os cenários, diferente não seria com o esporte.

“Eu acho que para os clubes do interior, essa modalidade seria melhor porque o custo operacional seria bem menor, mais viável. São clubes que se olharmos na nossa região, Rio Preto, Olímpia, Barretos, Linense, Penapolense, são todos de viagens curtas”, disse o presidente durante a entrevista.

O campeonato neste modelo seguiria dois grupos de oito, onde ficaria divido por regiões e se classificariam quatro grupos de cada chave e cairia um de cada chave. Porém, para que isso possa ser colocado em prática, será necessária a votação e consenso dos clubes, o que será acatado pela Federação Paulista de Futebol.

A Terceira Divisão (que poderá levantar dois times para a A2), poderá iniciar no dia 27 e 28 de fevereiro, com a duração de dois meses, podendo terminar em 22 de maio de 2021.