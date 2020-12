Como a competição neste ano acontece de forma virtual, o multicampeão do Centro de Formação aguarda o resultado de todos os estados

publicado em 11/12/2020

Heitor Napolitano aguarda o resultado dos outros estados para ser declarado o novo campeão brasileiro (Foto: CF Votuporanga)

O atleta do Centro de Formação Esportiva, Heitor Napolitano Fonseca Reis, de 15 anos, está prestes a escrever um novo capítulo na história da natação votuporanguense. Isso porque, após sair com medalha de ouro das três provas (200m borboleta, 100m borboleta e 400m medley), ele aguarda o resultado dos outros estados para ser declarado o novo campeão brasileiro.

Ele participou nos últimos dias 9 e 10, do Campeonato Brasileiro Juvenil – Junior e Sênior -, em Santos, na piscina de 50m do Parque Aquático Rebouças. A competição ocorreu de modo virtual e por isso é necessária a espera da junção dos tempos dos atletas que participaram em todo o Brasil para o ranking nacional.

O resultado pode sair até o fim da semana que vem por meio da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), o que segundo Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, já deixa grande expectativas, pois a cidade poderá ter o primeiro campeão brasileiro de natação.

As chances para este feito são grandes, pois o atleta melhorou o tempo nas três provas em que participou, e já se candidata a conquistar a medalha de ouro em duas provas, na 200 m borboleta e 400 medley (que vinha treinando pesado), e também de sair medalhista na 100m borboleta, pela categoria Juvenil I.

“O que para nós é espetacular, ele fez um excelente trabalho, treinou muito forte, sob a batuta do treinador Alan Coutinho, que fez um grande trabalho com ele também nesta temporada”, disse o coordenador do Centro de Formação.

O nome de Votuporanga tem sido mais uma vez projetado para o Brasil na modalidade esportiva, por meio do atleta Heitor, ele é o atual vice-campeão nacional e começou nas escolinhas de formação da natação do município.

“Ele se torna um grande espelho para os alunos das escolinhas, das turmas de aperfeiçoamento e treinamento, para que a gente possa dentro da Avonat ter outros atletas do mesmo nível que ele. Esperamos que com a renovação do projeto, assim que o prefeito Seba assumir, nós possamos dar continuidade a esse maravilhoso projeto do Centro de Formação que tem trazido excelentes resultados para a natação de Votuporanga”, disse Xaninho.