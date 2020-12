Pela primeira vez, Votuporanga entra para o top 10 de um Paulista, com três atletas campeões e títulos de atletas mais eficientes

publicado em 17/12/2020

Conquistas históricas para a natação e o Centro de Formação de Votuporanga na etapa das categorias Juvenil-Sênior (Foto: Centro de Formação)

Logo nos primeiros dias de competições no Campeonato Paulista de Natação, em Bauru, o Centro de Formação Esportiva escreve uma nova história, com resultados inéditos para a natação votuporanguense. Pela primeira vez a equipe entrou para o top 10 de uma competição paulista na categoria Juvenil-Sênior.Três atletas sagraram-se campeões e ainda receberam dois títulos de eficiência.

O Centro de Formação ocupou a sétima colocação pelo resultado expressivo dos atletas, que, juntos, conquistaram nove medalhas, sendo sete de ouro, uma de prata e uma de bronze. Com os nadadores Ana Carolinna da Silva Rosati, Heitor Napolitano Fonseca Reis e Bruno Borghetto Rocha, a cidade conta pela primeira vez com três campeões paulistas de uma só vez.

Além disso, Ana Rosati e Heitor Napolitano fizeram história no campeonato, sendo os primeiros lugares, absolutos, das três provas que realizaram, o que lhes rendeu ainda os títulos de atletas mais eficientes de suas respectivas categorias, Júnior II e Juvenil.

Os resultados são apenas o reflexo da evolução que a equipe teve, é o que diz o coordenador do Centro de Formação de Votuporanga, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.Isso porque os investimentos feitos no grupo estão dando bons saldos.

Foram feitos investimentos grandes na compra de equipamentos, houve a chegada do preparador físico Danilo Ribeiro e o contrato com o head coach (técnico principal) Alan de Souza Coutinho, para que o trabalho se desenvolvesse. “Estamos muito felizes com o resultado que conseguimos em um ano tão difícil quanto foi esse ano de 2020.Valeu a pena, brigar, lutar pela equipe, agradeço ao apoio de todos”, disse Xaninho.

O coordenador não dispensa agradecimentos ao apoio da diretoria da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), da Prefeitura através do prefeito João Dado, ao secretário de Esportes, José Ricardo, o Mineiro, e a equipe do Centro de Formação, além da figura de Júnior Marão, idealizador do Centro de Excelência em Votuporanga em 2014 e ao Deputado Carlão Pignatari, pela intermediação com o governo do Estado na ajuda para renovação do contrato.

“Esperamos que em 2021 tenhamos o projeto renovado junto ao Governo do Estado para continuar com esse trabalho maravilhoso que eu acho que está só começando. Temos muito para produzir ainda”, completou Xaninho.

Os campeões paulistas

A atleta Ana Carolinna da Silva Rosati saiu da competição campeã absoluta das três provas que realizou pela categoria Júnior II. As medalhas de ouro vieram pelo melhor tempo nas provas de 200m Livre, 100m Livre e também o primeiro lugar nos 400m Livre.

Já Heitor Napolitano Fonseca Reis, que aguarda o ranking nacional para se sagrar campeão do Brasil, também participou das competições do Paulista, onde mais uma vez triunfou pela categoria Juvenil I e levou o primeiro lugar nas provas do 100m Borboleta, 400 Medley e 200m Borboleta.

Outro atleta do Centro de Formação e destaque nesta competição foi Bruno Borghetto Rocha, que saiu vitorioso com o primeiro lugar na prova dos 200 Medley, segundo lugar nos 100m Peito e o bronze nos 200m Peito, pela categoria Junior I.

O Paulista

A competição se iniciou na quarta-feira (16), com as disputas dos atletas que nadam pela categoria Juvenil-Sênior e na manhã desta quinta-feira (17), ocorreram as últimas provas dos atletas deste grupo, na piscina de 50m e oito raias da ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos).