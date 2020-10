O primeiro jogo, que contou com público virtual, onde torcedores aparecem por meio de telões, foi de superioridade dos Lakers na maior parte do tempo

publicado em 02/10/2020

Anthony Davis foi destaque entre equipe e cestinha no primeiro jogo da final contra o Miami Heat (Foto: Kevin C. Cox /Getty Images)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

O segundo jogo das finais da NBA acontece hoje às 22h, horário de Brasília. A expectativa é de que o Los Angeles Lakers, contando com jogadores renomados como Anthony Davis e LeBron James continuem com o favoritismo e emplaquem mais uma vitória para cima do Miami Heat.

O time da Flórida, por sua vez, foi derrotado com facilidade na primeira partida das finais, além de ver seus principais jogadores como Jimmy Butler, Goran Dragic e BamAdebayo saírem machucados.

O primeiro jogo, que contou com público virtual, onde torcedores aparecem por meio de telões, foi de superioridade dos Lakers na maior parte do tempo. Contudo no final do terceiro período o Miami Heat buscou uma diferença de 30 pontos para 12, despertando incomodo do astro LeBron.