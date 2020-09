O Centro de Formação retornou com os treinos no Parque Aquático Luiz Carlos Toloni

publicado em 09/09/2020

Após uma longa pausa, os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga enfim retomaram com os treinamentos presenciais, já que a cidade está na fase amarela o Plano São Paulo de Retomada Econômica.De acordo com Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, a equipe retornou com os treinos presenciais no Parque Aquático Luiz Carlos Toloni. Os nadadores são divididos por turmas para respeitar os protocolos, porque são no máximo quatro atletas por raia, sendo dois em cada cabeceira, sempre tomando todas as precauções.Os treinamentos ocorrem de segunda-feira a sábado e aos poucos a intensidade é elevada, uma vez que os nadadores estavam parados há bastante tempo.Os atletas treinam já de olho no primeiro torneio: o regional da Federação Aquática Paulista, que será realizado no dia 3 de outubro, em Votuporanga. “Então temos menos de um mês para a primeira competição, portanto estamos bastante focados nessa preparação”, comentou Xaninho.Na sequência, o Centro de Formação participará do Campeonato Paulista de forma “virtual”, em que cada região realizará seu torneio com tomada de tempo, então, por ranking, será elaborado o resultado da competição, que esse ano não foi realizada no inverno por conta da pandemia.O coordenador explicou que por enquanto os torneios presenciais serão realizados somente regionalmente e sem público. “Serão somente os atletas e comissão técnica, com o devido afastamento e tomando todos os cuidados. As competições terão horários pré-determinados, então os atletas que não participam naquele momento não podem comparecer”, esclareceu.Xaninho destacou que o Centro de Formação está tomando todas as precauções para que a retomada seja segura para todos. “Nós elaboramos um protocolo muito rigoroso para o retorno”, garantiu.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.