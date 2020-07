O experiente meio-campista Ricardinho quer o grupo focado na preparação para livrar a Pantera do rebaixamento para A3

publicado em 23/07/2020

Daniel Castro

Com seriedade. É assim que o capitão do Clube Atlético Votuporanguense, o meio-campista Ricardinho quer os jogadores encarando a preparação do CAV para os três jogos que restam no Campeonato Paulista da Série A2.

Entrevistado pela rádio Cidade FM, o atleta disse que a pandemia é uma situação que ninguém esperava e pegou o mundo de surpresa, e a paralisação, assim como o isolamento, foram as ações corretas. “Foram medidas importantes que com certeza ajudaram a salvar vidas, algo que lamentamos muito por conta das famílias que perderam seus entes e por tudo o que causou de prejuízo”, falou.

O experiente jogador entende que o momento é complicado para o CAV e esse retorno da forma que será não é o ideal, já que o tempo será curto após uma longa parada. “Só que nós não temos que dar desculpas. Está assim para nós, e igual pra todo mundo, então o que temos que fazer, quando começar os trabalhos, é focar ao máximo e saber o tamanho da responsabilidade e do desafio que teremos pela frente”, apontou.

O discurso do capitão é de muita seriedade desde o início dos treinos, o que deve ocorrer na próxima semana. Ele destacou que é importante o clube não pular etapas, fazer uma boa preparação e tratar os três jogos como três finais. “Temos que estar extremamente preparados para fazer grandes jogos”, acrescentou.

Perguntado sobre como será adquirir entrosamento em pouco tempo, Ricardinho voltou a dizer que os jogadores não poderão dar desculpas, portanto será necessário fazer um grande trabalho em uma curta preparação. “Temos que ganhar tempo através da seriedade e do comprometimento durante todos os treinos, todos os dias e aproveitar todos os momentos para entrosar o mais rápido possível”, disse.