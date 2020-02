Votuporanguense e Monte Azul jogaram na tarde desta quarta-feira (12) pelo Paulista da Série A2

publicado em 12/02/2020

CAV e Monte Azul jogaram na Arena Plínio Marin (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMesmo fazendo um bom primeiro tempo, o Clube Atlético Votuporanguense não resistiu à força do Monte Azul na segunda etapa e perdeu mais uma no Campeonato Paulista da Série A2. O jogo realizado na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Plínio Marin, terminou em 3 a 1 para os visitantes.A Pantera até começou bem o duelo tentando propor o jogo, mas levou o gol logo aos dois minutos. O lateral-direito Ferrugem foi cruzar e certou o gol: 1 a 0 Monte Azul. Aos 15, Marcos Paulo recebeu na frente de Edson Kooln, chutou mal e o goleiro defendeu. Aos 16 Cesinha levantou na área, Alvinho caiu e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ricardinho bateu rasteiro, no canto direito de Caio: 1 a 1.O CAV chegou com perigo aos 28. Everton cruzou da direita, Alvinho cabeceou e a bola passou perto do gol. Aos 29, Ricardinho cobrou falta para dentro da área e o goleiro Caio espalmou errado, quase complicando a situação para o seu time. Júnior Goiano tentou sair driblando aos 35, porém foi desarmado por Jhonatan, que chutou para defesa de Edson Kooln. O primeiro tempo terminou em 1 a 1.Já na segunda etapa, após cobrança de escanteio para o Monte Azul, aos sete minutos, João Marcos, que entrou após o intervalo, recebeu pela esquerda, ainda no campo de defesa, arrancou e tentou tocar para Everton, que não conseguiu dominar a bola – ele ficaria na frente do goleiro Caio.Léo Prado, que entrou no segundo tempo, arriscou de longe, aos 20, e a bola passou perto da trave esquerda de Edson Kooln. Danilo Belão cruzou na área aos 23, no entanto Pedro Bortoluzzo cabeceou no meio do gol para a defesa de Caio. Aos 26 o CAV quase faz o segundo. Ricardinho cobrou falta da intermediária, pelo lado direito, Reinaldo Dutra cabeceou e a bola passou raspando a trave de Caio. O Monte Azul respondeu na sequência. Léo Prado chutou de fora a bola desviou e passou perto do travessão de Edson Kooln.O CAV pressionou e mandou uma bola na trave com João Marcos após cobrança de escanteio. Porém, aos 30, depois de cobrança de escanteio do CAV, no contra ataque Gabriel Souza arrancou do campo de defesa, entrou na área e teve tranquilidade para tocar por cobertura na saída de Edson Kooln: 2 a 1 Monte Azul. Aos 38, em mais um contra-ataque, Jhonatan recebeu pela direita e chutou forte, no canto direito de Edson Kooln: 3 a 1.