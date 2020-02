O jogador de 28 anos estava fora do país, no Chipre

publicado em 26/02/2020

Diogo Sodré (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brBuscando sair da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta quarta-feira (26) a contratação do meia-atacante Diogo Sodré, de 28 anos, que estava no Chipre.Diogo Henrique Sodré nasceu em São José dos Campos e tem um 1,81m de altura. Ele já atuou no Remo, Luverdense, Coritiba, El Jaish (Catar), Cruzeiro, Santo André, entre outros clubes.