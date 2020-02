Um homem imitou um macaco; no final da partida, o jogador foi tirar satisfação com torcedores

publicado em 24/02/2020

Torcedor imitou um macaco (Reprodução/TV Tem)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante o jogo entre Penapolense e Portuguesa, na tarde deste sábado (22), no Tenente Carriço, o zagueiro Léo Pereira, da Lusa, foi vítima de um ato de racismo por parte de um torcedor do time de Penápolis.Em um lance, o atleta fez fata e recebeu cartão, então o torcedor imitou um macaco. No final da partida, o jogador foi tirar satisfação com torcedores. O ato do homem não foi registrado na súmula, mas foi captado pela TV Tem, que filmou o jogo.O sábado (22) foi lusitano no Paulistão A2 Sicredi. No estádio Primeiro de Maio, a Portuguesa Santista venceu o São Bernardo FC por 2 a 1 e se firmou na vice-liderança. Já a Portuguesa paulistana foi até Penápolis e derrotou o time da casa por 1 a 0, no Tenente Carriço.Com dois gols de Galego – Marylson diminuiu –, a Portuguesa Santista derrotou o São Bernardo FC por 2 a 1 e continuou na perseguição ao líder Monte Azul. Ambos somam 17 pontos, mas o time do interior leva a melhor no saldo de gols. Já o clube do ABC Paulista perdeu a oportunidade de se aproximar e ficou em terceiro, com 14.Em Penápolis, a Portuguesa derrotou o Penapolense por 1 a 0, com gol de Roger Gaúcho, aos 42 minutos do segundo tempo. Com dez pontos, a Lusa respirou na luta contra o rebaixamento e se aproximou da zona de classificação. O time mandante ficou com oito.