Na tarde deste sábado a Votuporanguense segue a sua sina de buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A2 2020

publicado em 29/02/2020

O Clube Atlético Votuporanguense joga pela nona rodada do Paulista da Série A2 (Foto: Rafael Bento/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de nove dias sem jogar, o Clube Atlético Votuporanguense volta a atuar pelo Campeonato Paulista da Série A2. Na tarde deste sábado, às 16h, o CAV enfrenta o Red Bull Brasil, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.Em conversa com o repórter Flávio Santos, da rádio Cidade FM, o técnico Júnior Rocha destacou que a “folga” na competição foi positiva para a Pantera treinar na intensidade que o momento requer. Ele explicou que tenta implantar a sua forma de jogar desde que chegou, porém sempre foi um jogo atrás do outro, mas agora teve alguns dias somente de treinamento, algo raro e positivo. “Nós já tínhamos uma saída de bola melhor, uma circulação de bola melhor, e o que estava faltando era mais profundidade e fazer com que as nossas movimentações ofensivas sejam mais próximas do gol do adversário”, falou.O comandante alvinegro observou que muitas vezes a Alvinegra roubava a bola, no entanto não tinha profundidade, portanto esses dias de treinamento serviram para melhorar o time nesse aspecto. Foram também aprimoradas as partes física, técnica, tática e principalmente a questão da intensidade. “Tínhamos uma situação com a bola, mas com pouca velocidade, dando tempo para o adversário se organizar, então eu acho que essa semana foi proveitosa por isso”, comentou.Nos últimos dias Júnior observou evolução no setor ofensivo. Na visão dele, o treino da última quinta-feira foi um dos melhores desde que ele chegou, porque os jogadores mostraram bastante intensidade, movimentação ofensiva, mobilidade, recomposição e acerto.Em relação ao confronto deeste sábado o treinador contou que o Red Bull tem um elenco jovem, com um futebol bastante intenso e um modelo de jogo implantando há algum tempo. Ele espera que os atletas da Pantera tenham o nível de concentração que tiveram nesses dias de treinamento, porque assim as chances de dar certo são maiores.