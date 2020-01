O jogador de futebol tem como empresário o votuporanguense Marcos Ribeiro

publicado em 28/01/2020

Pedro Roberto Falchi, Carlos Bagé, Tavinho e Marcos Ribeiro (Arquivo Pessoal)

Da RedaçãoO meia Carlos Bagé, destaque do Tanabi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, viajou para Portugal nesta terça-feira (28) ao lado do seu empresário, o votuporanguense Marcos Ribeiro. O jogador foi contratado pelo Portimonense, clube da elite do país.Na tarde desta terça, Bagé, Tito e Pedro Roberto Falchi (presidente do Tanabi) se encontraram com Tavinho, representante do Portimonense no Brasil e receberam as últimas coordenadas antes da viagem.Bagé foi o grande destaque da campanha do Tanabi na Copinha. O camisa 10 embarca para assinar contrato de empréstimo com opção de compra com o Portimonense. A negociação foi conduzida Marcos Ribeiro, proprietário da MGS Sports, reconhecido agente no mundo do futebol e responsável pela gestão de carreira de importantes atletas no cenário nacional e internacional.A transferência do atleta do Tanabi é a primeira transação internacional da história do clube, fundado em dezembro de 1942. Importantes clubes brasileiros, como Grêmio e Internacional, finalistas da Copinha 2020, também fizeram proposta para contar com o atleta.