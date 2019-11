Esporte

CAV x São Paulo? Presidente da Alvinegra diz que amistoso seria um sonho

Marcelo Stringari falou sobre as possibilidades da realização de um amistoso do CAV contra um grande clube do estado

publicado em 06/11/2019

O Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino contra o São Paulo neste ano (Foto: Rafael Bento/CAV)

daniel@acidadevotuporanga.com.br



Especula-se na cidade que o Clube Atlético Votuporanguense busca acertar um amistoso contra um grande clube do estado. Em entrevista na Cidade FM, o presidente do CAV, Marcelo Stringari, foi questionado se há um acerto para um jogo contra o São Paulo, em Votuporanga, o que foi negado, mas ele disse que seria um sonho ver a Pantera enfrentar um dos grandes de SP.



Perguntado sobre o rumor, o mandatário observou que a diretoria sempre busca uma parceria dessa que seria importante para alavancar o nome da Alvinegra, no entanto não existe nada acertado. “Buscamos um parceiro para fazer esse jogo, para tentar trazer para a nossa torcida, mas depende muito de como será a pré-temporada desses clubes grandes para podermos trazê-los para cá”, falou.



Questionado mais especificamente sobre um possível amistoso contra o São Paulo – uma vez que o CAV fez um jogo-treino contra o Tricolor, na Barra Funda, neste ano, e o time do Morumbi tem entre seus destaques o jogador Daniel Alves, sócio da Votuporanguense –, Marcelo garantiu que precisa de muito para um acerto.



Daniel Alves

Stringari contou que esteve recentemente com o lateral Daniel Alves, e o jogador novamente afirmou a vontade de visitar Votu-poranga, porém ainda não sabe a data. “Ele tem que resolver as coisas dele também, é um atleta que está em atividade, então é preciso ter paciência e calma para terminar a competição”, comentou.

