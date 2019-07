Comercial e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (28), em Ribeirão Preto, pela Copa Paulista

publicado em 28/07/2019

Comercial e CAV jogaram na manhã deste domingo (28) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense até jogou melhor, mas perdeu mais uma na Copa Paulista 2019. Em partida disputada na manhã deste domingo (28), no Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, Ribeirão Preto, o Comercial venceu o CAV por 1 a 0.O primeiro lance de perigo foi do CAV. Aos 19 minutos, Danilo Belão arriscou de longe e a bola passou perto do ângulo esquerdo do goleiro Iago Hass. Aos 29, os donos da casa quase abriram o placar. Bruno Sabiá tabelou e ficou em ótimas condições, dentro da área pelo lado esquerdo, e chutou na trave esquerda do goleiro Jordan.A defesa do Leão do Norte saiu jogando errado e a bola sobrou para Mário Augusto, mas o meia chutou no meio do gol para a defesa de Iago aos 34. Aos 36, em jogada confusa dentro da área, a bola foi ajeitada de cabeça para Cortez, porém o lateral escorregou quando estava cara a cara com o goleiro Jordan. Aos 45, Rodriguinho fez uma boa cobrança de falta, no canto direito de Iago, que espalmou para escanteio. O primeiro tempo terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, aos três minutos, Mário Augusto pegou bonito de fora da área, de primeira, e Iago Hass espalmou. Aos 21, o Comercial abriu o placar. A Alvinegra saiu jogando errado, Leonai cruzou, a bola atravessou toda a área e sobrou para Cesinha, que cruzou rasteiro e Zé Andrade empurra para as redes: 1 a 0. Aos 41, Léo Santos fez boa jogada pela esquerda, cruzou rasteiro, mas Danilo Oliveira pegou mal e a boa foi para fora. A partida terminou em 1 a 0 para o Leão do Norte.