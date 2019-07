São Paulo e o Clube Atlético Votuporanguense disputaram um jogo-treino no CT da Barra Funda, na capital

publicado em 18/07/2019

Cuca e Rogério Mancini (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós o jogo-treino contra o São Paulo, na tarde desta quarta-feira (17), no CT da Barra Funda, na capital, o técnico do Tricolor, Cuca, elogiou o time do Clube Atlético Votuporanguense. A informação é o treinador do CAV, Rogério Mancini.O comandante alvinegro entende que o jogo-treino, que terminou em 2 a 0 para a equipe do Morumbi, foi muito bom, além de ser uma oportunidade do time enfrentar um adversário de qualidade. Ele observou que o CAV precisa fechar mais os espaços e ter mais posse de bola. “Foi um bom jogo, tomamos dois gols, mas poderíamos ter feito pelo menos quatro. O Cuca e o Mancini [Vagner Mancini, coordenador técnico do São Paulo] elogiaram a nossa equipe”, comentou.Analisando o confronto, o treinador constatou que o CAV esbarrou em algumas situações que estão acontecendo sempre: erros de finalização. “Está faltando isso ainda, mas hoje foi muito bom e eu gostei demais”, falou.