A Votuporanguense volta a jogar domingo (21), contra o Linense

publicado em 17/07/2019

São Paulo e CAV jogaram nesta quarta-feira (17) (Foto: São Paulo FC)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino contra o São Paulo na tarde desta quarta-feira (17), CT da Barra Funda, na capital. Os donos da casa venceram por 2 a 0. O técnico Cuca escalou o time com os atletas que não atuaram os 90 minutos no Choque-Rei do último sábado (13), no Morumbi.Os gols da partida foram marcados por Vitor Bueno, no primeiro tempo, e Diego, na segunda etapa. O Tricolor iniciou o jogo com Jean, Calazans, Walce, Anderson Martins e Léo Pelé; Willian Farias, Igor Gomes, Lucas Fernandes, Vitor Bueno e Helinho; Toró.A Votuporanguense volta a jogar domingo (21), às 10h, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, contra o Linense. A rádio Cidade FM transmitirá a partida ao vivo.