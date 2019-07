O CAV perdeu pelo menos cinco chances claras de gol e foi derrotado na manhã deste domingo (21)

publicado em 21/07/2019

Linense e CAV jogaram na manhã deste domingo (21) (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMais um dia desastroso para o ataque do Clube Atlético Votuporanguense. Na manhã deste domingo (21), o CAV perdeu pelo menos cinco chances claras de gol e foi derrotado pelo Linense, no Gilbertão, em Lins, por 3 a 0. A partida foi válida pela quinta rodada da Copa Paulista 2019.Tentando mais as ações no início da partida, o Linense abriu o placar aos 17 minutos. A bola foi atrasada para o goleiro Jordan, que tentou driblar Álvaro, mas perdeu e o atacante teve o trabalho apenas de carregar a bola e tocar para o fundo da rede: 1 a 0.Aos 28, o CAV criou sua primeira boa oportunidade. Matheus Guimarães, passou para Léo Carvalho, que cruzou e Léo Santos, que de primeira, bateu para fora; a bola passou perto do canto esquerdo do goleiro Reynaldo. Aos 42, a Votuporanguense chegou com perigo. Albano cruzou para Léo Santos, que bateu prensado na zaga. Em um jogo fraco tecnicamente, o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para os donos da casa.Já na segunda etapa, aos três minutos, o centroavante João Pedro disputou com a zaga pelo alto e o juiz marcou pênalti. O capitão Ricardinho bateu no alto, no canto direito de Reynaldo, e a bola bateu no travessão. No lance seguinte, o mesmo Ricardinho bateu falta com perigo, porém o goleiro do Elefante desviou para escanteio. Aos 10, o Linense fez o segundo. Após jogada pela esquerda, a bola foi rolada Matheus Bolt, que bateu bonito, de chapa, rasteiro, no canto esquerdo de Jordan: 2 a 0.João Pedro, aos 17, tentou o ângulo direito de Reynaldo, no entanto a bola foi para fora com desvio da defesa. Aos 21, Danilo Oliveira arrancou pela esquerda, ficou na cara do gol e tocou na saída de Reynaldo, que defendeu. A resposta do Elefante veio na sequência: Luan ficou na frente de Jordan, que salvou o CAV. Aos 24, Danilo Oliveira recebeu pela esquerda e rolou para Caio Quiroga, que chutou para fora.Aos 33, a bola foi alçada na área do Elefante e ajeitada para Danilo Oliveira, que, sozinho, não acertou a cabeçada. Mais uma chance clara perdida pela Alvinegra. No final, Albano recebeu falta, revidou com uma agressão e foi expulso. Ainda deu tempo para Matheus Mello levar o terceiro. Ele recebeu sozinho e tocou na saída de Jordan. O confronto terminou em 3 a 0 para o Linense.