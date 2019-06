Equipe disputou o título com times de Fernandópolis, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto

publicado em 13/06/2019

A prática do esporte é muito importante para os adolescentes que estão se preparando para os vestibulares (Foto: Unifev)

A equipe de futsal do Colégio Unifev consagrou-se como campeã invicta da etapa regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A competição, que contou com a participação de escolas das cidades de Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul e Votuporanga, teve a sua final realizada na última segunda-feira (dia 10).

Durante os jogos, o time venceu o COC de Fernandópolis (3x0), o Cecaf de Santa Fé do Sul (3x0) e, por fim, o Colégio Santo André, por 3x2, na disputa dos pênaltis. A etapa estadual ocorrerá no mês de agosto, em Bauru.

Toda a equipe do Colégio, em especial, a diretora, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho do Amaral, a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Passoni, e o treinador, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho), está orgulhosa com o excelente resultado.

Em sua fala, o professor Toninho destacou que a prática do esporte é muito importante para os adolescentes que estão se preparando para os vestibulares. “No ambiente escolar, a Educação Física deve caminhar junto com as outras disciplinas, uma vez que auxilia os estudantes no desempenho, no foco e na concentração nos estudos. Estamos muito felizes com a dedicação deles dentro e fora das quadras”, completou.

O JEESP, que reúne crianças e jovens de escolas públicas e privadas de todo o Estado, é uma parceria entre as secretarias de Estado da Educação, de Esportes, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico. Os jogos têm o objetivo de promover, por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos, além de favorecer a descoberta de novos talentos.

Confira, abaixo, os estudantes que compõem o time campeão:

Bruno Hara Mota; João Pedro Paes; Fausto Fabiano Filho; Guilherme Curti; Gustavo da Silveira; Igor Lima Gorayb; João Pedro Correia Xavier; João Pedro Roncolato; Lucas Reinoldes Andrade, Kauã Ruiz, Leandro Alves; e Otávio Bruzadin.