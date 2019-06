Esporte

Equipe de Vôlei Feminino se prepara para Torneio Internacional

No início do mês as duas equipes, adulto e master, participaram do Festival Regional de Vôlei do Assary, ficando com as medalhas de ouro e prata

publicado em 28/06/2019

O Festival teve como objetivo movimentar o clube e promover a confraternização das equipes (Foto: Prefeitura de Votuporanga) A equipe de Vôlei Feminino da Prefeitura de Votuporanga/Unifev/Assary/Net Rubi se prepara para o Torneio Internacional da Amizade de Águas de São Pedro que acontece em julho. No início deste mês, as equipes adulto e master participaram do Festival Regional de Vôlei Feminino do Assary, conquistando as medalhas de ouro e prata. Nesta competição, a equipe adulta de Votuporanga foi a grande vencedora, conquistando o título em um jogo bastante disputado e com a vitória por 02 sets a 1 sobre a outra equipe de Votuporanga 45+. Na disputa da medalha de bronze, mais um jogo disputadíssimo com a vitória da equipe Independente de Nhandeara por 02 sets a 1 sobre a equipe Elite de Jales. O Festival teve como objetivo movimentar o clube e promover a confraternização das equipes, preparando as atletas para as futuras competições programadas para o segundo semestre. Além do Torneio Internacional, a equipe votuporanguense também participará da Liga Regional de Rio Preto. Torneio Internacional O Torneio Internacional da Amizade de Águas de São Pedro é um dos torneios masters mais importantes e concorridos do País, com a participação de mais de 100 equipes do Brasil e da América do Sul. “No ano passado, a equipe votuporanguense foi vice-campeã da competição, conquistando o melhor resultado de todos os tempos para a nossa cidade e vencendo as mais tradicionais equipes do Brasil como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e outras”, disse o técnico Márcio Fukuiama.

