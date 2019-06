Vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo na França

publicado em 22/06/2019

Seleção da Noruega na Copa do Mundo de Futebol Feminino - França 2019. - Christian Hartmann/Reuters/Direitos Reservados

Começa a fase do mata-mata na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quem perder dará adeus ao sonho de conquistar o título mundial. Dois jogos das oitavas de final estão marcados para a tarde deste sábado (22). A bicampeã Alemanha enfrentará a atual campeã da Copa Africana, a Nigéria. E a Noruega, campeã da Copa do Mundo de 1995, jogará contra a Austrália, vice-campeã da Copa da Ásia.

Na fase eliminatória, se o jogo terminar empatado no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos. Se permanecer o empate, a decisão será nos pênaltis.

Alemanha x Nigéria

Às 12h30, Alemanha joga contra a Nigéria no estádio des Alpes, em Grenoble. Quem ganhar terá como adversário nas quartas de final, o vencedor da partida entre a Suécia e Canadá.

A Alemanha teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e se classificou como a primeira colocada do Grupo B. Venceu a China por 1 a 0. Ganhou da Espanha também por 1 a 0. E goleou a África do Sul por 4 a 0. A artilheira alemã é a meio-campista Däbritz, com dois gols.Já a Nigéria não foi tão bem na fase de grupos. No Grupo A, sofreu duas derrotas e ganhou um jogo. Se classificou como uma das terceiras melhores colocadas. Estreou com a derrota de 3 a 0 para a Noruega. Venceu a Coreia do Sul por 2 a 0, com gols da atacante Asisat Oshola. E perdeu para França por 1 a 0.

Noruega x Austrália

Ás 16h, Noruega encara a Austrália no estádio de Nice, em Nice. Quem ganhar, terá pela frente o vencedor do duelo entre Inglaterra e Camarões.As norueguesas se classificaram em segundo lugar Grupo A. Venceram duas partidas e perderam 1. Bateram as nigerianas por 3 a 0. Perderam para as francesas por 2 a 1. E ganharam das sul-coreanas por 2 a 1.As australianas também passaram para as oitavas de final com duas vitórias e uma derrota. Perderam na estreia para a Itália por 2 a 1. Viraram o jogo contra o Brasil por 3 a 2. E golearam a Jamaica por 4 a 1. Avançaram na competição como a segunda colocada do Grupo D. A artilheria é a atacante Sam Kerr, com cinco gols.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Sábado (22)

Alemanha x Nigéria

Noruega x Austrália

Domingo (23)

Inglaterra x Camarões

França x Brasil

Segunda (24)

Espanha x Estados Unidos

Suécia x Canadá

Terça (25)

Itália x China

Holanda x Japão