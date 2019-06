O Cavinho abriu o placar com Agnaldo, aos oito minutos do primeiro tempo

publicado em 24/06/2019

O artilheiro Agnaldo voltou a marcar pelo Clube Atlético Votuporanguense, que jogou domingo contra o Linense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Jogando no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, o time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense empatou por 2 a 2 com o Linense, no entanto não tem mais chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da categoria.

O Cavinho abriu o placar com Agnaldo, aos oito minutos do primeiro tempo. Os donos da casa empataram aos 15. Aos seis da segunda etapa, a equipe de Votuporanga voltou a ficar na frente, com Danielzinho. No final, aos 43 minutos, Wilton empatou para o Elefante e a partida terminou em 2 a 2.

Com 13 pontos, o CAV ocupa a sexta colocação no Grupo 1 do torneio. O quarto colocado e último a se classificar, o Batatais, tem 20 pontos, portanto, restando duas rodadas, a Pantera não tem mais chances de passar para a segunda fase.