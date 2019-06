O jogador estava emprestado ao Grêmio Novorizontino, que no último domingo foi eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D

publicado em 26/06/2019

O atacante Léo Santos está de volta à Votuporanguense (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

O ataque do Clube Atlético Votuporanguense ganhou um importante reforço ontem: o atacante Léo Santos está de volta. Ele estava emprestado ao Grêmio Novorizontino, que no último domingo foi eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D.

Na manhã de ontem, o atleta conversou com a reportagem da Cidade FM e demonstrou alegria ao retornar à Alvinegra. “É sempre uma honra estar aqui no clube que me acolheu bem no ano passado. Volto para fazer um bom trabalho como em 2018”, falou.

Léo contou que sua passagem pelo Novorizontino foi bem rápida e durou somente três semanas. Ele garantiu que agora está totalmente focado na Copa Paulista, torneio em que ele foi campeão em 2018. “Agora é trabalhar para fazer uma sequência boa”, acrescentou.

Sobre o torneio, o atacante observou que não existe jogo fácil na Copa Paulista, uma vez que os times são bastante nivelados. “É um campeonato difícil, mas com o excelente trabalho do professor [Rogério Mancini] e da comissão técnica, vamos tentar o bicampeonato”, apontou.

Em relação ao confronto de sábado (29), Léo lembrou que será o reencontro das equipes finalistas do torneio do ano passado, quando a Votuporanguense venceu nos pênaltis. “Vamos tentar sair com a vitória de lá”, concluiu.