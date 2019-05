Equipe vice-campeã é formada por atletas da Secretaria de Esportes e Lazer, Casa da Criança e Dojô

publicado em 21/05/2019

Na classificação geral, a equipe votuporanguense conquistou o 2º lugar da competição (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No último sábado (18/5), a equipe de judocas da Prefeitura de Votuporanga participou do 9º Campeonato de Judô Shoshichi Chiba, no Ginásio de Municipal de Esportes “João Batista da Rocha”, em Barretos.

Na classificação geral, a equipe votuporanguense formada por atletas da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, Casa da Criança e Centro de Treinamento de Lutas Dojô, conquistou o 2º lugar da competição.

Os atletas contemplados com o 1º lugar em suas respectivas categorias foram Rafael Rosa Garcia (Adulto), Adrielly Ingrid de Sá Botelho (sub 18 feminino) e Larissa Ramiris (sub 11 feminino).

Em 2º lugar, as conquistas ficaram para Maria Clara Colovato da Silva (sub 13 feminino), Ladson Vitor (sub 15 masculino), Marcos Bolzan (sub 15 masculino), Mateus Figueiredo (sub 15 masculino) e Cesar Augusto (sub 18 masculino).