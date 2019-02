Em reunião na manhã desta segunda-feira (11), diretoria comunicou o treinador sobre a decisão de interromper o trabalho

publicado em 11/02/2019

Eduardo Souza não é mais o técnico do CAV na Série A2 (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Depois de mais um tropeço da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2, contra o Santo André, no último sábado, a diretoria do CAV decidiu na manhã desta segunda-feira pela demissão do técnico Eduardo Souza, o conhecido Dorita.

O treinador que chegou após a saída de Rafael Guanaes para o Athletico Paranaense deixa a Votuporanguense após 7 jogos no comando do time e nenhuma vitória. Foram 4 empates e 3 derrotas, entre elas a eliminação na Copa do Brasil. Na Série A2, Eduardo Souza deixa o time na 12ª colocação com 4 pontos e um aproveitamento de 22,2%.

A diretoria da Votuporanguense informou ainda que todo o restante da comissão técnica será mantido. O clube já trabalha para anunciar um novo treinador que deve chegar antes mesmo do jogo da próxima quarta-feira, contra a Inter de Limeira, fora de casa, pela 7ª rodada da Série A2.