Jogando em casa, o Santo André teve menos oportunidades de gol, porém foi mais eficiente e venceu a Alvinegra

publicado em 09/02/2019

Santo André e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (9) pela Série A2 (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em mais uma partida do Campeonato Paulista da Série A2, o CAV perdeu para o Santo Andre na tarde deste sábado (9) no Estádio Municipal Bruno José Daniel, casa do adversário. A Votuporanguense colecionou chances perdidas e foi derrotada por 2 a 1.

Aos nove minutos, em chute de longe, Fabrício Rodrigues levou susto ao gol do CAV. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Na sequência, a bola foi cruzada para Guilherme Garré que chutou e Bruno Pianissolla fez uma defesa sensacional. Logo em seguida, em contra-ataque rápido, Léo Santos fez uma excelente jogada, passou por vários adversários pelo lado esquerdo, cortou para dentro, chutou e Thomazella defendeu em dois tempos.

Aos 15 minutos, após chute de longe Thomazella defendeu e no rebote Cristiano chutou para mais uma defesa do arqueiro do Santo André. Aos 21, Garré recebeu dentro da área, pelo lado direito, limpou e chutou para a defesa de Pianissolla. No lance seguinte, a bola foi levantada e Anselmo cabeceou para fora, mas com perigo.

Léo Santos fez mais uma boa jogada pela esquerda e cruzou para Cristiano, que ajeitou e chutou de esquerda, porém Thomazella pegou aos 32 minutos. Aos 38, Léo Santos, sempre ele, recebeu na entrada da área, arrumou e chutou com perigo. No lance seguinte, Léo cruzou para Cristiano que chutou na zaga. Mais uma excelente oportunidade perdida pelo CAV.

O time da casa abriu o placar aos quatro minutos. Depois de boa jogada na direita, a bola foi levantada para Maiquinho, que dominou e chutou de esquerda. A bola ainda desviou em Alison antes de entrar: 1 a 0 Santo André.

Aos nove minutos, mais um. Maquitinho chutou cruzado da esquerda, Pianissolla rebateu e Guilherme Garré completou para o gol vazio: 2 a 0 Santo André.