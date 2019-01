O Internacional venceu o CAV e segue em Votuporanga na próxima fase, quando enfrentará o Taquaritinga

publicado em 09/01/2019

CAV e Internacional jogaram na tarde desta quarta-feira (9) na Arena (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

A Votuporanguense foi goelada pelo Internacional por 4 a 1 na tarde desta quarta-feira (9) na Arena Plínio Marin e jogará contra o Guarani, em Taquaritinga, na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o resultado, o Inter se classificou em primeiro do grupo 11 e jogará, em Votuporanga, contra o Taquaritinga.

Aos 2 minutos o Inter levou perigo. Após cruzamento do lado direito, Cesinha cabeceou por cima do gol. Aos 14, pênalti para a Alvinegra quando a bola bate na mão de Heitor. Wallace chutou na esquerda e o goleiro caiu para direita: 1 a 0 CAV.

O empate do Colorado foi aos 40 minutos. Após bate e rebate no escanteio do Inter, a bola sobrou para Heitor completar de cabeça. Dentro da pequena área, o lateral colorado testou sozinho para dentro do gol.

Aos 44, saiu o segundo dos visitantes. Leandro cruzou na segunda trave para Weslei, que chutou de primeira. A bola estava entrando, quando o zagueiro Lucas Anselmo aparece para tentar cortar, mas não foi possível.

Na sequência, aos 47, Heitor deu um belo passe para Leandro Cordova, que limpou bonito o zagueiro e deu uma bomba de esquerda. O primeiro tempo terminou em 3 a 1 para a equipe de Porto Alegre.