O atacante de 21 anos foi um dos destaques da Votuporanguense no ano de 2018

publicado em 26/01/2019

João Marcos com a camisa da Votuporanguense (Foto: CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O atacante João Marcos não joga mais pelo Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2. O atleta foi negociado por empréstimo com Comercial de Ribeirão Preto, que disputa a Série A3 do Paulista.