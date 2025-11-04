MultiFrango Rotisseria reinaugura espaço ampliado com novos produtos e ambiente moderno

publicado em 04/11/2025

A Multi Frango Rotisseria, tradicional empresa de Votuporanga que atua desde 1999 oferecendo os melhores assados e acompanhamentos da cidade, celebrou neste último sábado a reinauguração de seu espaço, agora completamente revitalizado e ampliado.Sob a direção de João Victor e Tiele Araújo desde 2019, o casal escolheu a manhã do último sábado, 1º de novembro, para marcar a apresentação da nova estruturação da Rotisseria, que combina modernidade, conforto e praticidade para os clientes. O espaço agora oferece uma boutique de carnes, além de pães de alho, linguiças, vinhos e uma seleção de produtos essenciais para um churrasco completo.O evento reuniu amigos, autoridades, clientes e convidados especiais, e foi marcado por muita emoção e celebração, reforçando o compromisso da família Araújo com a qualidade, o atendimento e a tradição que transformou a Multi Frango em referência na cidade.Mais do que uma simples reforma, a reinauguração destacou a ampliação das instalações e a diversificação do portfólio de produtos, proporcionando aos clientes uma experiência ainda mais completa, do assado tradicional às novidades gourmet para o churrasco. A rotisseria está ainda mais completa, com espaço renovado, ambiente acolhedor e uma vitrine cheia de sabor, preparada para tornar suas refeições ainda mais especiais.Rotisseria Multi Frango Há 26 anos, oferecendo qualidade, sabor e confiança aos clientes. Atendimento de terça a domingo, inclusive feriados, das 7h às 15h.