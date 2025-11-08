Aprovada em vários concursos antes mesmo de se formar, Manuela Alves é exemplo do impacto e da qualidade do Curso de Pedagogia da instituição

publicado em 11/11/2025

Coordenadora do curso, professora Elimeire Alves de Oliveira, e a aluna Manuela Alves, do 8º período de Pedagogia (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom nota máxima no Ministério da Educação (MEC) e um histórico consolidado de qualidade e compromisso com a formação de educadores, o Curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni – completa neste ano 12 anos de fundação. Ao longo dessa trajetória, a instituição tem se destacado pela excelência acadêmica, pela atuação prática dos alunos em escolas da região e pelo incentivo constante à formação humana, crítica e criativa.No programa “Vozes da Educação”, transmitido pela rádio, a coordenadora do curso, professora Elimeire Alves de Oliveira, e a aluna Manuela Alves, do 8º período de Pedagogia, compartilharam um pouco sobre o que faz da Futura uma referência na área da educação. Segundo Manuela, estudar Pedagogia na Futura foi uma experiência transformadora em diversos sentidos. “O Curso de Pedagogia da Futura só agregou na minha vida. Hoje eu vejo como o pedagogo tem múltiplas facetas, múltiplas habilidades que se estendem para fora da sala de aula”, contou.Durante a graduação, a jovem enfrentou desafios comuns a muitos estudantes, especialmente por conciliar trabalho e estudos. No entanto, ela destaca que o ambiente acolhedor e dinâmico da Faculdade Futura faz toda a diferença no dia a dia. “Às vezes você passa aquele dia cheio de trabalho, mas você chega na Futura e tem uma dinâmica bacana, tem um momento de reflexão, muitas vezes tem brincadeiras, jogos, e isso é muito bom”, relatou.Outro ponto enfatizado pela aluna é a abertura que a Faculdade Futura tem junto às escolas e instituições de ensino de Votuporanga e região, facilitando o ingresso dos acadêmicos no campo de estágio. Manuela teve a oportunidade de realizar seu estágio no Centro de Educação Municipal Deputado Narciso Pieroni, onde estudou quando criança, o que tornou a experiência ainda mais marcante. Ela conta que o estágio permitiu colocar em prática tudo o que aprendeu em sala de aula, desde o entendimento das diferentes realidades dos alunos até o uso de metodologias diversificadas e materiais adaptados. “Os estágios me prepararam mais ainda para ‘voar’ agora”, acrescentou.A coordenadora Elimeire reforça que o sucesso do Curso de Pedagogia da Futura é fruto de um trabalho consistente que alia teoria e prática de forma equilibrada. “Nós temos a formação prática, os momentos dos estágios e nós também fazemos muitas parcerias com escolas, instituições, em que os alunos já podem colocar em práticas os conhecimentos adquiridos. Então, desde muito cedo os nossos acadêmicos já conhecem os ambientes de trabalho que futuramente eles estarão inseridos”, destacou.Os resultados dessa proposta pedagógica são visíveis. Segundo Elimeire, muitos alunos, mesmo antes de concluírem a graduação, já conseguem aprovação em concursos públicos e processos seletivos da área da educação. Manuela é um exemplo desse sucesso. Mesmo prestes a se formar, ela já foi aprovada em diversas seleções, comprovando a excelência do ensino oferecido pela Futura. Para a coordenadora, esse é um dos maiores motivos de orgulho do curso. “Nós vemos que estamos no caminho certo. Por isso, eu deixo aqui um conselho: invistam na educação, invistam na formação, porque o curso de pedagogia tem um amplo leque e um campo de possibilidades muito grande”, afirmou.Celebrando 12 anos de história, o Curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga destaca seu compromisso com a formação de profissionais éticos, competentes e apaixonados pela educação. Com uma proposta inovadora, corpo docente qualificado e uma estrutura que estimula a vivência prática desde os primeiros períodos, a Futura segue contribuindo para transformar vidas e fortalecer a educação em toda a região.A Faculdade Futura realiza, terça-feira (18), sua Feira Pedagógica, oportunidade em que será apresentado grande parte do que foi produzido neste no Curso de Pedagogia. “A Faculdade Futura está de portas abertas para recebê-los, e o nosso Curso de Pedagogia está fazendo a diferença na comunidade e na sociedade”.O curso de Pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, que tem nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para o Vestibular 2026.O processo seletivo é totalmente online e gratuito, permitindo que candidatos de Votuporanga e de toda a região tenham acesso facilitado à inscrição e à prova. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99673 – 3260 (WhatsApp) ou (17) 3405 – 1212. Após o contato, o candidato receberá um link para a realização da avaliação, que pode ser feita no conforto de casa ou de forma presencial, diretamente na instituição, localizada na Avenida Vale do Sol, 4.876.